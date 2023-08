Atlético-CE perde para o Sousa no jogo de ida

O Atlético-CE perdeu para o Sousa-PB por 2 a 1, ontem, 12, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Histone Silva e Marcelo Duarte marcaram para o time paraibano, enquanto Ewerton Potiguar descontou para a equipe cearense.

Com o resultado, a Águia precisará vencer o "Dino" por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta para as quartas de final da 4ª divisão. A partida decisiva será disputada no Estádio Marizão, em Sousa (PB), no domingo, 20, às 16 horas.

A equipe cearense apresentou falta de compactação no meio-campo e incapacidade de ligar os setores no 1° tempo, apresentando melhora na etapa decisiva, enquanto o Sousa dominou boa parte da partida e poderia ter saído com um resultado mais elástico. (Lucas Silva)