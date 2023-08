Surfe: Filipe Toledo avança em Teahupo’o e garante vantagem no Finals

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil teve um grande início na etapa Teahupo’o (Taiti) do Circuito Mundial de Surfe. O destaque do primeiro dia da janela de competições, nesta sexta-feira (11), foi a classificação de Filipe Toledo para as oitavas de final, o que garantiu ao brasileiro a primeira posição no ranking mundial na temporada regular, o que lhe assegura uma grande vantagem na disputa do WSL Finals, etapa que definirá os campeões mundiais.