Botafogo recebe o Inter na abertura da 19ª rodada do Brasileiro

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (12), para enfrentar o Internacional em partida que terá transmissão da. Todos os ingressos para o jogo no estádio Nilton Santos, válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, já foram vendidos. Assim, cerca de 40 mil torcedores são esperados para empurrar o Glorioso rumo à conquista de mais três pontos.

O Alvinegro vem de um empate sem gols contra o Guaraní (Paraguai) que lhe valeu a classificação para as quartas de final da Copa Sul Americana. O adversário da próxima fase na competição continental será o Defensa y Justicia (Argentina). Esta partida também foi a primeira Botafogo sem o atacante Tiquinho Soares, que deve ficar afastado dos gramados por cinco semanas para se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.