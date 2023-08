Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chegou a hora dos times da #SérieD se enfrentarem nas oitavas de final do Brasileirão!



⚽️Athletic x Camboriú

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Camboriú-SC e Athletic Club-MG medem forças, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (12) no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida ao vivo.