Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

That's the name of the game. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A Suécia manteve vivo o sonho de conquistar a primeira Copa do Mundo de futebol feminino de sua história após derrotar o Japão por 2 a 1, na manhã desta sexta-feira (11) no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, e se classificar para as semifinais da competição. Na próxima fase as suecas medirão forças com a Espanha, que superou a Holanda