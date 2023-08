Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Espanha derrotou a Holanda por 2 a 1, no início da madrugada desta sexta-feira (11) no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, para se classificar pela primeira vez na história a uma semifinal de Copa do Mundo de futebol feminino. Agora, as espanholas aguardam o vencedor de Japão e Suécia para conhecerem o seu próximo adversário no Mundial disputado na Oceania.