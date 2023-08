Série D: CBF muda data da partida entre Bahia de Feira e Nacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (10) que a partida entre Bahia de Feira e Nacional-AM foi remarcada para a próxima segunda-feira (14). A decisão de mudar a data da partida válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro foi tomada em razão do falecimento do atacante José Aldean Oliveira de Jesus, o Deon.

Segundo nota emitida pelo Bahia de Feira, Deon “morreu na tarde desta quarta-feira [8] durante treino da equipe na Arena Cajueiro. O jogador de 36 anos passou mal, chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu”.