Três equipes do Brasil conseguiram avançar, nesta quinta-feira (10), para as quartas de final do WTT Contender Rio de Janeiro, etapa do circuito mundial de tênis de mesa que está sendo disputada na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.