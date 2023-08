Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The winner takes it all. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Em um jogo emocionante que teve o resultado confirmado com auxílio da tecnologia, a Suécia eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino na manhã deste domingo (6) no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália. Com isso, as norte-americanas viram chegar ao fim o sonho de alcançar o pentacampeonato no Mundial disputado na Oceania.