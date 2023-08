Brasileiro: Botafogo visita Cruzeiro tentando ampliar invencibilidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo visita o Cruzeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (5) no estádio do Mineirão, tentando ampliar a impressionante série de 8 jogos de invencibilidade (7 vitórias e 1 empate) na atual edição do Campeonato Brasileiro. Atransmite a partida ao vivo.

Esta sequência permitiu ao Alvinegro de General Severiano liderar a competição nacional com folga, com 43 pontos e a 12 do vice-líder Flamengo. Mas a última apresentação do Botafogo foi pela Copa Sul-Americana, competição pela qual derrotou o Guaraní (Paraguai) por 2 a 1 pela ida das oitavas de final.