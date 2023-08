Portuguesa goleia Operário para se garantir nas oitavas da Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Portuguesa goleou o Operário de Várzea Grande por 4 a 0, na tarde deste sábado (5) no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para garantir a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi transmitida, ao vivo, pela

O time do Rio de Janeiro entrou em campo precisando reverter a vantagem do adversário, que havia vencido por 1 a 0 na ida. Com isso, os mandantes partiram em busca do resultado e dominaram a partida desde o início. Antes mesmo do intervalo da partida, a Lusa já tinha o placar favorável. O meio-campista João Paulo aproveitou um rebote, bateu firme da entrada da área e contou com um desvio da zaga para abrir o placar aos 15 minutos.