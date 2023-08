Corinthians recebe Newell's Old Boys pelas oitavas da Sul-Americana

O Corinthians recebe o Newell's Old Boys (Argentina), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (1) em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Atransmite ao vivo este jogo decisivo.

O Timão volta suas forças para a competição continental após respirar no Campeonato Brasileiro com a vitória de 3 a 1 sobre o Vasco, no último sábado (29). Este resultado levou a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo à 14ª posição com 19 pontos, um pouco mais distante da zona do rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine