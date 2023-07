Já anotou? Amanhã, 29/07, é dia de ver o mata-mata entre a águia azul do Vitória e o gato preto da Ceilândia na #TVBrasil! ⚽



De olho em uma vaga nas oitavas de final, Vitória e Ceilândia começam a decidir neste sábado (29) seus destinos na Série D do Campeonato Brasileiro. Após superarem a fase de grupos com boas campanhas, as equipes agora focam suas atenções no decisivo embate entre elas. O confronto será no Estádio Salvador Venâncio da Costa, a partir das 15h (horário de Brasília). A primeira partida é com mando do Vitória, enquanto a partida de volta é na casa do Ceilândia. Atransmite o jogo.