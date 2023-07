Campeão mundial de Beach Tennis se aposentará em torneio disputado em Fortaleza

O atual campeão mundial de Beach Tennis, Luiz Basile, vai aposentar a raquete em solo cearense. Atleta anunciou nesta semana que deixará de jogar após a Copa do Mundo da modalidade, organizada pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT), que ocorre entre os dias 2 e 6 de agosto, no Ceará.



Disputado pela primeira vez no Brasil, o torneio acontece na Beira Mar da capital cearense, durante a terceira edição do WBS Brazil. Mais de mil competidores, de 18 países, devem engrossar a competição, que será divida em duas categorias: Nations Teams e Open. Sendo essa última aberta ao público.

Apesar do número de adversários, Luiz Basile tem um histórico de peso para chegar confiante na disputa, uma vez que ele venceu o campeonato em 2022, se afirmando como o número um do ranking mundial. O desejo de defender o título é fomentado ainda por outro fator: esse será seu último torneio na carreira.

“A bolinha tá precisando dar uma descansada, tadinha. Não me aguenta mais jogando ela pro alto e dando porrada. Brincadeiras à parte, o sentimento agora é de um dever praticamente cumprido! Digo praticamente porque eu ainda tenho esse objetivo de encerrar sendo outra vez campeão mundial, sobretudo, por jogar no nosso país", disse o atleta, em nota encaminhada para a imprensa.

"Durante essa trajetória toda eu joguei e realmente me joguei neste mundo, me diverti, venci muito e perdi também, aprendi demais com as pessoas e tenho certeza que também pude contribuir com muitas, e, no final, é isso que fica. Os títulos são uma mensuração física estatística do trabalho, mas tudo que vivi nesses doze anos de beach tennis não tem preço. Me despeço satisfeito por minha contribuição como atleta, mas seguirei no esporte, porque sei que ainda temos muito a evoluir e é isso que me move a querer sempre mais”, completou ainda o atual técnico da Seleção Brasileira.