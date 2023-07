Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A China alcançou uma dramática vitória de 1 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (28) no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, pelo Grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino. O triunfo deixou a equipe asiática na 3ª posição da classificação com 3 pontos, mesma pontuação da vice-líder Dinamarca. A líder é a Inglaterra, com 6 pontos. As haitianas são as lanternas sem ponto algum.