Espanha e Japão se garantem nas oitavas de final da Copa do Mundo

O sétimo dia da Copa do Mundo de futebol feminino começou com a classificação para as oitavas de final das seleções da Espanha, com uma goleada de 5 a 0 em Zâmbia, e do Japão, com vitória de 2 a 0 sobre a Costa Rica. As duas partidas, disputadas nesta quarta-feira (26), foram válidas pelo Grupo C da competição.

Com os triunfos alcançados nesta quarta, tanto a seleção espanhola como a japonesa chegaram aos 6 pontos e não podem mais ser alcançadas pelas equipes de Zâmbia e da Costa Rica, que permanecem sem pontuar na chave.

No primeiro confronto do dia, o Japão construiu sua vitória na etapa inicial no estádio de Dunedin, na Nova Zelândia. Aos 24 minutos Tanaka tocou para Naomoto, que abriu o placar com finalização cruzada. Dois minutos depois Fujino fez jogada individual para deixar o seu com um chute no ângulo.