Copa do Brasil: Corinthians e São Paulo iniciam luta por vaga na final

Corinthians e São Paulo medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (25) em Itaquera, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Quem passar desse confronto, que será transmitido pela Rádio Nacional, encara o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Grêmio. Atransmite ao vivo.

O Corinthians vem de um empate sem gols no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia no último sábado (22), e agora concentra suas atenções na partida decisiva contra o Tricolor. Na Copa Sul-Americana o Timão vai bem, com vaga assegurada nas oitavas de final após duas vitórias sobre o Universitario (Peru).

