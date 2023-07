FIM DE JOGO! 1x1, Santo André x Democrata. Bora pro mata-mata!



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Em partida transmitida ao vivo pela, o Santo André empatou com o Democrata em 1 a 1, na tarde deste domingo (23) no Estádio Municipal Bruno José Daniel, e perdeu a oportunidade de se classificou para a segunda fase da Serie D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Ramalhão ficou na 5ª posição do Grupo 6 com 19 pontos, um a menos do que o Vitória, que bateu o Resende por 2 a 1 para ficar em 4º.