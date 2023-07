Valeu, Fogo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Após ver o Santos abrir uma vantagem de dois gols, o Botafogo mostrou força para arrancar um empate de 2 a 2 com gols marcados nos últimos momentos do jogo disputado na Vila Belmiro. A partida, válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve transmissão da