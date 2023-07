Three points, secured. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A atual vice-campeã mundial Holanda iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de futebol feminino com um triunfo de 1 a 0 sobre Portugal, que foi alcançado, na manhã deste domingo (23) no Estádio de Dunedin, na Nova Zelândia, em partida válida pelo Grupo E da competição.