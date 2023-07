Final de semana com agenda cheia na Série D do Brasileirão! ⚽ Se liga nos jogos que vão rolar na tela da #TVBrasil! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Em busca da vaga para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Princesa do Solimões-AM recebe o já classificado Águia de Marabá-PA, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (22) no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru. A partida, válida pela 14ª, e última, rodada da fase inicial da competição, terá transmissão ao vivo da