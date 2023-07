Late, but worth the wait for @dbulandshold. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Com um gol da atacante Vangsgaard já aos 44 minutos do segundo tempo, a Dinamarca derrotou a China por 1 a 0, neste sábado (22) no estádio Perth Rectangular, na Austrália, no seu primeiro jogo pelo Grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino.