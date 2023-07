#ENG edge to victory over #HAI in their Group D opener! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A Inglaterra estreou com vitória Copa do Mundo de futebol feminino, mas não da forma que se esperava, pois foi com um placar magro, de 1 a 0 sobre Haiti, em partida disputada na manhã deste sábado (22) no Estádio de Brisbane (Austrália), pelo Grupo D da competição.