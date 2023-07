Barcelona anuncia contratação do jogador Vitor Roque

O Barcelona (Espanha) anunciou, nesta quarta-feira (12), que chegou a um acordo com o Athletico-PR para contratar o atacante Vitor Roque, que brilhou ajudando o Brasil a conquistar o Sul-Americano sub-20 e que, em 2023, foi convocado pelo então técnico interino da seleção principal Ramon Menezes.

No acordo foi estabelecido que o jogador de 18 anos, que é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, segue para a equipe catalã apenas no início da temporada 2024/2025. O vínculo do jogador com o Barcelona é até o final da temporada 2030/2031.