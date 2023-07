FORÇA, BIA!



Beatriz Haddad Maia, com muitas dores nas costas, precisou abandonar a partida contra Elena Rybakina

Uma contratura muscular nas costas impediu Bia Haddad Maia de continuar a ótima campanha no Torneio de Wimbledon. Nesta segunda-feira (10) em Londres (Inglaterra), a brasileira de 27 anos abandonou a partida contra a cazaque Elena Rybakina, válida pelas oitavas de final, ainda no primeiro set, quando perdia por 4 games a 1, após apenas 27 minutos de disputa. Com isso, ela também desistiu da chave de duplas, na qual atuava ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka.