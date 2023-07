Brasileiro: Grêmio tenta frear líder Botafogo em Porto Alegre

O Grêmio entra em campo em sua arena em Porto Alegre, a partir das 18h30 (horário de Brasília deste domingo (9), com o desafio de tentar frear o líder Botafogo. Atransmite este jogão de bola, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo ótima fase na competição nacional, com uma sequência de três vitórias consecutivas (2 a 1 sobre o Bahia, 5 a 1 sobre o Coritiba e 3 a 1 sobre o América-MG), a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho tem um enorme problema, o atacante uruguaio Luis Suárez. Referência técnica da equipe e um dos artilheiros do Grêmio no Brasileiro (com quatro gols), o jogador sofre com dores no joelho direito e é dúvida.