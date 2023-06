Seleção é convocada para o Mundial de Halterofilismo paralímpico

A equipe que representará o Brasil no Mundial de Halterofilismo paralímpico, programado para ser disputado entre os dias 22 e 30 de agosto em Dubai (Emirados Árabes), está escalada. Na última terça-feira (27) o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou os 23 atletas convocados para a competição em uma transmissão em seu canal do YouTube e em seu perfil do Facebook.

O time brasileiro é formado por atletas que atingiram os índices estipulados pelo CPB em duas seletivas: a 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, em março, e o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de halterofilismo, em abril. As duas competições foram realizadas no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico, em São Paulo.

“Este é um ano com um calendário intenso para a modalidade, com alguns atletas escolhendo em quais competições colocar mais foco. Dentro disso, o Mundial será a competição mais importante e mais forte de 2023, e uma etapa importante para se chegar aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024”, declarou o coordenador da modalidade no CPB, Murilo Spina, durante a live. Os atletas convocados para o Mundial se concentrarão no CT Paralímpico no dia 17 de agosto e embarcam para Dubai na madrugada do dia 18.

O Mundial é parada obrigatória para os halterofilistas que buscam uma vaga na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris em 2024. Garantem a classificação no megaevento na França os oito atletas de cada categoria mais bem colocados no ranking da modalidade.

Relação de convocados:

Ailton de Andrade Bento de Souza (até 80 kg), Alane Dantas de Azevedo Lima (até 86 kg), Ana Paula Gonçalves Marques (até 61 kg), Naira Celia Gomes da Cruz (até 61 kg), Maria de Fátima Costa de Castro (até 67 kg), Ângela Faria Teixeira (até 71 kg), Bruno Pinheiro Carra (até 54 kg), João Maria de França Junior (até 54 kg), Caroline Fernandes Alves (até 79 kg), Mariana D’andrea (até 79 kg), Cristiane Alves Reis (até 55 kg), Edilândia Rodrigues Araujo (acima de 86 kg), Marcia Cristina de Menezes (acima de 86 kg), Evânio Rodrigues da Silva (até 88 kg), Ezequiel de Souza Correa (até 72 kg), Gustavo Amaral Melo de Souza (acima de 107 kg), Jean Henrique Pereira Rufino (até 107 kg), Mateus de Assis Silva (até 107 kg), José Arimateia Silva Lima (até 97 kg), Maria Rizonaide da Silva (até 50 kg), Laira Cristina da Silva Guimaraes (até 73 kg), Lara Aparecida Ferreira Sullivan de Lima (até 41 kg) e Tayana de Souza Medeiros (a Até 86 kg).