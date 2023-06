Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Líder do Grupo D, o Fluminense entra em campo às 21h (horário de Brasília) no Maracanã dependendo apenas de um empate contra o Sporting Cristal (Peru) para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Trata-se da última rodada da fase de grupos e não há favoritos. O adversário peruano, terceiro colocado com sete pontos, precisa vencer para seguir sonhando com a classificação. Isto porque o vice-líder River Plate (Argentina), com os mesmo sete pontos, também luta pela vaga nas oitavas, jogando no mesmo horário contra o The Strongest (Bolívia), em Buenos Aires. O confronto Flu x Sporting no Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes. comentários de Bruno Mendes e Waldir Luiz, e plantão de notívias com Rodrigo Campos.