A brasileira Beatriz Haddad estreou nesta terça-feira (27) com vitória de virada no WTA 500 de Eastbourne (Inglaterra) e avançou às oitavas de final. O torneio serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon, que começa na próxima segunda (3). Atual número 12 do mundo, Bia superou a tcheca Marie Bouzkova (32ª) por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-3), após 2h38 de partida.

A próxima adversária da paulistana de será a croata Petra Martić (30ª) nesta quarta-feira (28), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

