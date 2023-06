Meia Angelina elogia período de treinos da seleção feminina de futebol

A meia Angelina Constantino avalia que o último período de testes e treinamentos táticos antes da convocação final para a Copa do Mundo de futebol feminino é muito positivo. A jogadora do OL Reign (Estados Unidos) é uma das 12 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para as atividades realizadas na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro).

“Os treinos aqui tem sido muito intensos. Estamos procurando focar na parte física, aproveitar esse período de treinos que estamos tendo para chegar no nível daquelas que estão jogando. Com certeza as meninas aqui estão naquele período de fora de temporada, então é para manter essa parte física. Tem sido bem intenso, mas sempre mantendo a nossa parte técnica e a tática junto também”, declarou a meia ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).