De olho na ponta da classificação, Flamengo visita Bragantino

Tentando se aproximar da ponta da classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Bragantino, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Atransmite, ao vivo, o jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para alcançar seu objetivo, o Rubro-Negro tentará ampliar a uma sequência invicta de dez jogos sem derrotas: com sete vitórias e três empates. Porém, o time da Gávea tem um grande problema no comando de ataque, pois Gabriel Barbosa, que continua se recuperando de uma lesão no quadríceps esquerdo, só estará à disposição do técnico argentino Jorge Sampaoli na partida do próximo domingo (25) contra o Santos. Outro desfalque é o meia Matheus França, que se recupera de fortes dores no púbis.

