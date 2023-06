Josiane Lima conquista ouro Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

O Brasil fechou a sua participação na segunda etapa da Copa do Mundo de remo paralímpico, que foi disputada em Varese (Itália) no último final de semana, com a conquista de três medalhas. E o grande destaque foi o ouro alcançado pela catarinense Josiane Lima, na prova individual da classe PR2 (remadores que possuem mobilidades nos troncos e nos braços).