Claudiney Batista quebra recorde mundial no lançamento de disco

O bicampeão paralímpico Claudiney Batista alcançou um feito histórico no último domingo (18), pois quebrou o recorde mundial da prova de lançamento de disco da classe F56 (atletas que competem sentados) durante a disputa do Desafio CPB/CBAt, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O evento foi o último teste dos atletas brasileiros antes do Mundial de Paris, que será disputado entre os dias 7 e 18 de julho.

No evento realizado em São Paulo, Claudiney alcançou a marca de 47,37 metros, acima do recorde anterior, de 46,68 metros, obtida pelo próprio brasileiro há cinco anos. Porém, o ranking de 2022 do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) mostra que, em agosto, o atleta indiano Yogesh Kathuniya lançou o disco a 48,34 metros. Porém, essa distância não foi oficializada pela entidade.