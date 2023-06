Alô galera do REMO! É PRATA PARA O BRASIL! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os brasileiros Diana Barcelos e Valdeni Junior brilharam na segunda etapa da Copa do Mundo de remo paralímpico, que é disputada em Varese (Itália), ao conquistarem, no último domingo (18), a medalha de prata da prova de dupla mista PR3 (disputada por remadores que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços), que estreará no programa dos Jogos Paralímpicos em 2024, na edição que será disputada em Paris (França).