De olho no Mundial: atletismo do país leva prata e 2 bronzes na Europa

O atletismo brasileiro segue colecionando bons resultados na Europa, em busca de pontos para a classificação ao Mundial de Budapeste (Hungria), que distribui vagas para a Olimpíada de Paris 2024. Na terça-feira (13), o mineiro Rafael Pereira faturou a prata na prova dos 100 metros com barreiras nos Jogos Paavo Nurmi Games, em Turku (Finlândia). Já na República Theca, no Meeting (encontro) Kladno Kladenske Memorial, foram dois bronzes: Eric Felipe nos 200m e Pedro Henrique no lançamento de dardo.

Atual recordista sul-americano, Rafael Pereira completou os 110m com barreiras em 13s41, nove centésimos atrás do vencedor, o norte-americano Jamal Britt (13.32), que levou o ouro. Em terceiro lugar ficou o italiano Hassane Fofana (13.43). A competição na Finlândia integra a série outro da Federação Internacional de Atletismo (World Athetics), abaixo apenas da série Diamante, a de maior pontuação.