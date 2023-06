Brasil retorna do Parapan de Jovens com 52 medalhas na bagagem

Chegou ao Brasil nesta quarta-feira (14) o último grupo de atletas que representou o país na última edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, disputado em Bogotá (Colômbia) entre os dias 3 e 12 de junho. A delegação brasileira encerrou a competição na 4ª posição no ranking geral com a conquista de 52 medalhas (30 ouros, 13 pratas e nove bronzes).

Segundo o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, a participação do Brasil no Parapan de Jovens foi mais uma etapa bem concluída do planejamento estratégico da entidade: “Mais uma vez nossos atletas nos orgulharam e mostramos que somos o país de todas as modalidades. Gostaria de cumprimentar e agradecer também a todos os técnicos, à equipe multidisciplinar e, especialmente, aos presidentes de confederações que fizeram parte dessas conquistas. Esse é apenas o início da vida esportiva desses jovens. Seremos ainda mais fortes no esporte paralímpico nos próximos anos”.

