JÁ ERA! ➕3️⃣ na conta do líder! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A disputa pela ponta do Campeonato Brasileiro permanece acirrada. No último domingo (11), o Palmeiras levou a melhor sobre o São Paulo, no clássico da décima rodada, mas permaneceu na segunda posição, já que o líder Botafogo deu sequência à boa fase e derrotou o Fortaleza no sábado (10). Apenas dois pontos separam cariocas e paulistas.