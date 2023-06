Embalados, Fla e Grêmio duelam por vaga direta no G4 do Brasileirão

HOJE TEM FLAMENGO!



June 11, 2023

Invicto há nove jogos, o Flamengo enfrenta o Grêmio na noite deste domingo (11) no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separa os rivais na tabela: o Tricolor gaúcho, com 17 pontos, quer se manter na zona de classificação à Copa Libertadores, enquanto o Rubro-Negro, com 16, busca ingressar no G4 do Brasileirão. O embate, a partir das 18h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luis, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O Rubro-Negro volta a jogar em casa três dias após derrotar o Racing (Argentina) por 2 a 1, encaminhando a classificação às oitavas da Libertadores. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli em oito dias. Primeiro eliminou o Fluminense (2 a 0), nas oitavas da Copa do Brasil. Quatro dias depois, goleou o Vasco (4 a 1) pelo Brasileiro.

Para o jogo desta noite, o Rubro-Negro deve ter o retorno do atacante Gabigol e do zagueiro Léo Pereira, que treinaram com o elenco na tarde de ontem (10 ). Ambos ficaram fora dos dois últimos jogos por conta de lesões.