A seleção masculina de vôlei terá um clássico sul-americano pela frente na segunda rodada da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), os brasileiros enfrentam a Argentina, em Ottawa (Canadá). O último jogo entre os rivais ocorreu nas quartas de final do Campeonato Mundial do ano passado, em Gliwice (Polônia), com triunfo verde e amarelo por 3 sets a 1. Em 2021, as equipes decidiram o título sul-americano, com os brasileiros levando a melhor. Antes, porém, os argentinos ganharam o duelo pelo terceiro lugar na Olimpíada de Tóquio (Japão), que valeu a medalha de bronze.