Fluminense derrota Bragantino e encerra sequência negativa

QUARTA-FEIRA É NO MONUMENTAL DE NUÑEZ PELA @LibertadoresBR! VAMOS, TRICOLOR! June 4, 2023

O Fluminense não jogou bem, mas derrotou o Bragantino por 2 a 1, na tarde deste domingo (4) no estádio do Maracanã, para dar fim a uma sequência de cinco jogos sem vitórias (dois deles pelo Campeonato Brasileiro). Atransmitiu a partida ao vivo.

Apesar de atuar em casa, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chegou ao confronto pressionada, em especial após a desclassificação da Copa do Brasil, após derrota de 2 a 0 para o Flamengo na última quinta-feira (1).

Talvez tentando dar uma resposta a seus torcedores, os jogadores do Tricolor das Laranjeiras começaram a partida correndo muito, não dando espaços aos adversários e forçando as jogadas de ataque. Desta forma o Fluminense se impôs no primeiro tempo e abriu uma vantagem de dois gols antes do intervalo.