O brasileiro Caio Bonfim venceu a prova de 20 quilômetros de marcha atlética na 36ª edição do GP Internacional Cantones de La Coruña (Espanha), no último sábado (3). O atleta completou o trajeto com o tempo de 1h18min29, baixando em 18s o recorde brasileiro, que já pertencia a ele.