Com uma cobrança de falta do meio da rua, o atacante Hulk marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Atlético-MG sobre o Cruzeiro, na noite deste sábado (3) no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.