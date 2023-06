A seleção brasileira de vôlei feminino fez 3 a 0 (26/24, 25/18 e 25/8) na Croácia na madrugada deste domingo (horário de Brasília), em Nagoia, no Japão. Com esse resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães chegou à terceira vitória seguida em quatro jogos e fecha a primeira semana da Liga das Nações desta temporada.

O destaque do jogo foi a ponteira Ana Cristina com 22 acertos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine