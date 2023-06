JÁ TEM MEDALHA GARANTIDA! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

A delegação brasileira estreou no Parapan de Jovens de Bogotá 2023, no último sábado (3), com 11 vitórias em 14 jogos de tênis de mesa. Oito brasileiros iniciaram a participação e quatro já chegaram às semifinais, garantindo medalhas, pois não há disputa pelo bronze.