A brasileira Beatriz Haddad Maia derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/4 e 7/5) para seguir, neste sábado (3), para as oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris (França). Na próxima fase do Grand Slam a paulista medirá forças com a espanhola Sara Sorribes Tormo, que bateu Elena Rybakina, do Cazaquistão.