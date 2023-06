⏰ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Quando faltam pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo de futebol feminino (no dia 20 de julho), a principal competição de clubes da Europa na modalidade coroou seu novo campeão. Na tarde deste sábado o Barcelona (Espanha) derrotou o Wolfsburg (Alemanha) por 3 a 2, de virada, em final disputada em Eindhoven (Holanda). Agora a equipe catalã possui dois títulos do torneio.