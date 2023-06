WHAT A GAME



A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 fez história neste sábado (3) ao se classificar para as semifinais da Copa do Mundo da modalidade, que está sendo disputada em Viena (Áustria). A vaga veio após vitória de 12 a 11 sobre a Polônia, com arremesso certeiro de Léo Branquinho a 4 segundos do fim do confronto. Esta já é melhor campanha do Brasil na história da competição.