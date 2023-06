Três duplas com brasileiros se classificam às oitavas de Roland Garros

O tênis brasileiro emplacou nesta quinta-feira (2) mais três duplas nas oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris (França). Após avançarem ontem (1º) nas parcerias mistas, Luisa Stefani e Rafael Matos voltaram a vencer hoje, nas disputas feminina e masculina, respectivamente. Quem também se classificou no saibro parisiense foi a parceria do mineiro Marcelo Melo com o britânico John Peers.

Jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Stefani venceu de virada a polonesa Katarzyna Piter e a húngara Dalma Galfi por 2 sets a 1. Após revés no primeiro set por 4/6, a dupla da brasileira reagiu, ganhou a parcial seguinte por 6/2 e forçou a realização da terceira parcial. Luisa e Gaby novamente ficaram atrás no placar: perdiam por 3 a 0 e as rivais chegaram a ter o match-point em vantagem em 5 a 4. No entanto, o dia era mesmo da parceria Brasil-Canadá que selou a vitória em 7/5. Nas oitavas – ainda sem data definida – a dupla da brasileira encara as parceiras Taylor Towsend (Estados Unidos) e Leylah Fernandez (Canadá).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ótima vitória, duas quebras abaixo no terceiro set. Jogo foi de muitos altos e baixos. Feliz como me mantive emocionalmente nesta partida independente do que estava ocorrendo. Primeiro set foi mais duro, no segundo jogamos melhor, nos impomos e erramos menos. No terceiro elas começaram melhor com a Galfi batendo forte, sacando bem. Sempre bom ganhar jogos assim duros, tanto na mista ontem (quinta) que ajudou para hoje”, disse Stefani.