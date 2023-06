Seleção brasileira de atletismo paralímpico é convocada para Mundial

A emoção da primeira convocação para um Mundial não tem preço. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou 51 atletas e 11 atletas-guias (que auxiliam competidores com deficiência visual) para o Campeonato Mundial de atletismo paralímpico deste ano, que será realizado entre 8 e 17 de julho, em Paris (França). Os nomes foram anunciados na última quarta-feira (31), em live (ao vivo) transmitida pelo canal do CPB no YouTube.