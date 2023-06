Finais da NBA 2023: jogos começam quinta, 1º; saiba como funciona

Depois de uma decisão de conferência intensa, a NBA chega na reta final nesta quinta, 1º de junho de 2023 (02/06); saiba com funciona

A temporada de jogos da principal liga de basquete, a National Basketball Association (NBA), está quase no fim. Os jogos finais da competição se iniciam nesta quinta, 1º.

Depois de uma semana acirrada pra decidir quem seriam os finalistas, nesta quinta-feira, 1º de junho de 2023 (01/06), finalmente é dada a largada para saber qual equipe conseguirá garantir o título da NBA no dia 18 de junho.

Finais da NBA: como funciona?

As duas equipes ganhadoras das Conferência disputam as finais da NBA em uma série de jogos. Além disso, quem tiver a melhor campanha na temporada regular ganha a vantagem de começar os dois primeiros jogos em casa e, se for o caso, decide também em casa.

Na temporada da NBA 2022-23, a equipe campeã da temporada na NBA conquista o troféu Larry O’Brien. Com o design feito pela empresa de joias Tiffany & Co, o troféu é feito à mão em prata de lei com uma camada de ouro de 24 quilates, tendo 60 centímetros de altura.

A ideia principal do prêmio remete a uma bola de basquete e a rede da cesta, dando a aparência de uma jogada em movimento.

Finais da NBA: quem joga?

Confira quem são os finalistas da temporada:

Conferência Leste



Miami Heat



Conferência Oeste

Denver Nuggets



Finais da NBA: onde assistir aos jogos ao vivo?



As partidas podem ser acompanhadas na Band, ESPN, Star+ e NBA League Pass. As rodadas da final começam esta quinta, 1º (01/06), e terão seus jogos sendo iniciados às 21h30min (horário de Brasília).